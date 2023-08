Ana Maria Braga revela que tinha apenas 10% de chance de curar câncer com metástase

A apresentadora contou que fez uma reflexão com Heloísa Perissé quando a atriz também precisou enfrentar um câncer. "Você está entrando numa guerra. Vou te dar as armas, mas você só vai lutar se fazê-las lutar", afirmou.

Buzaid relembrou a época do tratamento: "Você sempre manteve a compostura. Era uma situação preocupante, teríamos que iniciar a quimio com imunoterapia. A porcentagem de ir bem na época era de 10% a 20%, não era muito alta. Na época, era grave".

"Em janeiro de 2020, a tomografia mostrou um quadro mais grave, porque ele já veio com metástase em outras partes do corpo", revelou.

"Eu tive um câncer de pulmão, fiz tomografia e, como parte do controle, eu precisaria fazer de tempos em tempos esse exame. O doutor identificou no passado dois tumores pequenos, e eu fui tratada com cirurgia e radioterapia", explicou.

"É um depoimento que eu nunca contei, mas também não escondi nada de ninguém", afirmou ela no Mais Você desta terça (1º). "Não existe melhor exemplo sobre a importância da imunoterapia do que o meu. Eu sou uma remanescente dos vários cânceres".

A apresentadora contou nesta terça-feira (1º) que nunca havia comentado o assunto. Ela também revelou que teve metástases em outras partes do corpo e explicou como lidou com o tratamento.

Ana Maria Braga conseguiu vencer o câncer que teve em 2020 no pulmão, mesmo tendo apenas 10% de chance. O oncologista Antonio Buzaid, que cuidou da apresentadora, revelou no Mais Você que ela tinha de 10 a 20% de chances de se curar.

