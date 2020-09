Ana Maria Braga relembra assédio de diretor de TV: 'quebrei o braço'

Ana Maria Braga revelou durante entrevista ao Roda Viva, na TV Cultura, nesta segunda-feira (21), que quebrou o braço após fugir de um assédio de um diretor de TV.

A apresentadora não citou nomes, nem o ano em que o caso ocorreu: "O assédio não foi feito fisicamente porque eu estava na sala de um diretor. Ele tinha pedido um projeto para mim, que ia ser muito bom para a televisão brasileira. Fiz um projeto lindo. Fiquei 15 dias trabalhando no projeto", contou.

Ela relatou que os dois ficaram sozinhos na sala dele e ao entregar o projeto, o diretor levantou e foi para cima dela e disse: "Olha, vem cá".

"E eu fugi. Quando eu fugi da sala dele, saí com tanto ímpeto, que tinha uma escada. Despenquei da escada do nono andar até o oitavo, que era o departamento comercial. Alguém me socorreu e me acudiu. Eu quebrei o braço", desabafou.

Na época, Ana Maria chegou a denunciar o caso ao seu superior, mas o homem nunca foi punido.