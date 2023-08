Ana Maria Braga nega aposentadoria e se irrita com jornal do grupo Globo

"MAIS UMA MENTIRA! É muito triste quando uma notícia mentirosa se espalha. Não há fonte, não há checagem... Eu nunca me posiciono sobre fofocas, mas desta vez foi algo tão absurdo que eu precisei vir aqui falar com vocês. Não tenho planos de aposentadoria. E se um dia houver, vocês, que me acompanham há 30 anos e acreditam em mim, serão os primeiros a saber. Fake news atrapalha e desestabiliza. Agora espero que essa notícia verdadeira se espalhe na mesma velocidade que a falsa. Pode ser, jornalistas? Obrigada, tenham uma boa semana.".

A apresentadora gravou um vídeo desmentindo toda a situação e se mostrou irritada com as publicações:

Ana Maria Braga desmentiu nesta segunda-feira (7) a publicação do jornal Extra, do Grupo Globo, de que estaria de aposentadoria da emissora, que por sua vez já andaria procurando uma substituta para o "Mais Você".

MAIS UMA MENTIRA! É muito triste quando uma notícia mentirosa se espalha. Não há fonte, não há checagem... Eu nunca me posiciono sobre fofocas, mas desta vez foi algo tão absurdo que eu precisei vir aqui falar com vocês. Não tenho planos de aposentadoria. E se um dia houver,… pic.twitter.com/iCc3yOilEj

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.