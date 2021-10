Ana Maria Braga come microfone ao vivo e bomba na internet

A repórter Ju Massaoka presenteou Ana com o microfone e perguntou se a apresentadora já havia comido algum. “Um, dois, três, testando... Já comi [microfone] com sorvete. Isso não é um microfone de verdade. Se alguém pedir para a senhora morder um microfone, vai pensar o quê?”, questionou a repórter.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.