Ana Hickmann choca Ticiane com presente caríssimo de amigo secreto: 'todo meu salário'

Ana Hickmann surpreendeu Ticiane Pinheiro com o presente caríssimo no amigo secreto da Record. A troca de presentes ocorreu na última segunda-feira (20) e reuniu os famosos da emissora. A modelo tirou a mulher de Cesar Tralli e presentou a amiga com um sapato de R$ 2.290, segundo publicou o Notícias da TV. O modelo foi um Vicky Shimmer Sandal, desenhado pelo designer Alexandre Birman. O calçado possui solado de couro italiano e salto alto forrado em tecido suede. "Gente! Que coisa mais linda. Nossa, que lindo, amiga. Meu Deus, todo o meu salário está nesse sapato. Ana rica! Arrasou no meu presente", declarou Tici ao abrir a caixa.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.