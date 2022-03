Ana Clara vem a Manaus de surpresa para conhecer filha de Vivian Amorim: ‘até agora chocada'

Amizade sem fronteiras! Ana Clara surpreendeu Vivian Amorim com uma visita para conhecer a filha da apresentadora e ex-bbb, Malu, e participar da comemoração de 2 meses da bebê. A carioca embarcou do Rio e Janeiro para Manaus e, sem contar nada para a amiga, pôde comparecer ao aniversário da sua primeira filha.

As duas participaram de edições diferentes do Big Brother Brasil (BBB17 e 18), mas ficaram muito próximas quando se tornaram repórteres do BBB, posteriormente apresentando programas especializados no reality show da Globo.

“GENTE, tive que postar no feed pq tô até agora CHOCADA com essa surpresaaaaa”, escreveu Vivian.

“Tia Ana Clara se tacou do Rio pra Manaus (sem que eu fizesse ideia disso), pra conhecer a Malu e participar do 2º mesversário dela! Quem aguentaaaaa uma tia coruja dessas??? Eu num guento! Afff, te amo, amigaaaaa! Mto felizzz de ter vc aqui com a gente!”, completou.