Ana Beatriz Nogueira revela que está com câncer no pulmão

Em 2009, Ana Beatriz foi diagnosticada com esclerose múltipla, mas não tem sintomas da doença. “Até entender que berimbau não é flauta, você sofre [..] As pessoas se assustam com o nome, mas esclerose quer dizer inflamação. É uma doença cognitiva, mas sou obediente no tratamento. Depois de surtos cognitivos iniciais, nesses 12 anos não tive nada”, contou ela em entrevista ao “Folha de S. Paulo”, recentemente.

A atriz Ana Beatriz Nogueira revelou que está com câncer no pulmão e passará por um cirurgia para retirar o tumor.

