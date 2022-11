Amigo de Marília Mendonça pede que fãs postem foto dela magra e causa revolta

O comentário revoltou os fãs da rainha da 'Sofrência'. Casttro também falou sobre uma das conversas que teve com a amiga. "A gente conversava muito sobre isso, se acontecesse o que aconteceu e ela falou que queria ser lembrada pelos momentos bons. A gente chegou a conversar sobre isso, ela tava preocupada das coisas boas se perderem para as coisas ruins", detalhou.

"Inclusive, gente, se vocês forem postar foto da Marília, posta só as que ela tá bonitona, gostosona, porque ela estava amando essa fase”, pediu. No momento do comentário, o programa exibiu as fotos antigas da cantora ainda no processo de emagrecimento.

Henrique Casttro, amigo de Marília Mendonça, esteve no Encontro desta sexta-feira (4) e revoltou os fãs da cantora com um comentário considerado por eles gordofóbico.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.