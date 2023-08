Amigo de ex-BBB Sarah Aline detona Ricardo Alface e revela que ele rejeitou namoro: 'não foi bem recebido'

VEJA: Melhor amigo da ex-bbb Sarah Aline falando mal do Ricardo Alface via stories.

pic.twitter.com/6jLHqAxyjU — Central Reality (@centralreality) August 1, 2023

Antônio Valente, um dos melhores amigos da ex-BBB Sarah Aline, detonou o ex-BBB Ricardo Camargo, o 'Alface', nos Stories do Instagram nesta terça-feira (1).

Tudo começou quando os fãs do ex-casal descobriram que Alface estava ficando com uma loira de olhos azuis no Rio de Janeiro de forma bem assumida, e acusaram Ricardo de ficar com Sarah durante o reality show apenas por estratégia.

Antônio compartilhou um comentário que fala de Alface não assumir o namoro com Sarah, mas quando se trata de uma mulher branca, o tratamento é diferente. O amigo não só concordou com o comentário como afirmou que Ricardo usou Sarah para amenizar sua imagem explosiva no programa e passar a ideia de "fofo".

Ele também não se intimidou em falar abertamente sobre a vida pessoal da amiga ao dar a entender que ela estava apaixonada por Alface e tentou fazer a relação virar um namoro aqui fora, o que segundo ele, não aconteceu porque não era recíproco.

Antônio afirmou que Sarah ficou mal com a relação não ter dado certo. Ele também deixou claro que nunca gostou de Ricardo e nunca seguiu o ex-BBB.

No Twitter, Antônio também deu uma suposta indireta para Alface ao comentar o vídeo que viralizou mais cedo, de Iza sendo alfinetada pelo ex-marido Sérgio Santos: "Ninguém merece sofrer por um calvo", escreveu.