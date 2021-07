Amiga se pronuncia após boatos de affair com Larissa Manoela

Bianca negou estar tendo um relacionamento com Larissa. “Não estou namorando com a Larissa. Sou hétero. Estamos vivendo dias de muita amizade, felicidade, parceria e poder feminino, fugindo dessa superficialidade toda. Que todas as mulheres possam ser amigas e olhar para as outras, não como rivais, mas com sororidade, união e muita força”, finalizou.

A atriz Bianca Palheiras também se pronunciou após boatos de affair com Larissa Manoela. As duas estão viajando pela Disney e chegaram a fazer uma tatuagens iguais.

