Amiga médica de Paulo Gustavo faz relato emocionante sobre luta pela vida

Paulo Gustavo segue lutando contra a Covid-19, na UTI do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Na noite da sexta-feira, a médica Susana Garcia Capri, amiga pessoal do ator e humorista, fez uma publicação detalhada e comovente sobre a situação.

Leia:

“Meu amigo, meu irmão. Nunca escrevi nada pra vc até agora porque a minha força, o meu pensamento, o meu empenho são focados pra tentar te ajudar. A sua vida entrou em suspensão e a minha está igual. Parei tudo pra ter a minha energia, o meu amor só voltados pra vc.

Mas hoje depois de ir te ver na UTI, eu fiquei com muita vontade de pegar um microfone e falar bem alto pro Brasil todo o que vi e o que senti. Por isso resolvi escrever. Escrevo para seus amigos que te amam. Amigos que rezam por vc dia e noite sem parar. Escrevo para esse Brasil inteiro que está orando por vc. Escrevo para sua família que te ama tanto e está focada todo tempo nas orações pedindo a sua cura. Escrevo para Thales, seu marido, que só de pensar eu choro de emoção. Tamanha a dedicação dele com vc. Ele não larga vc um minuto. Ele, como médico, sabe tudo que está acontecendo e ajuda muito. E ele como seu amor, coloca música pra vc, faz massagem no seu pé e conversa com vc. Todos os dias. Antes de vc ser intubado, vc brincou com médicos e enfermeiros, fez piadas, todo mundo riu, depois vc se emocionou, falou com cada profissional da importância deles na sua vida, me olhou disse que me amava. Se despediu do seu marido que vc tanto ama e disse: “te amo. Já volto.”

Depois de tudo que vc já passou nessa trajetória difícil, com complicações, eu vivi hoje uma coisa que me tocou muito: toda a equipe médica entusiasmada e otimista com a sua cura. E Thales com um olhar de alívio de que vamos entrar na reta da sua cura.

E eu saí de la com o seu “ até já” cada vez mais próximo.

Tenho muita certeza de que vc vai sair curado pela porta daquele hospital e estaremos esperando por vc com todo amor do mundo que vc merece ter.

Vem! Estamos aqui!”.