Amiga da namorada de Militão é expulsa de festa após tacar latinha em Karoline Lima

Uma amiga da nova namorada de Éder Militão, Cássia Lourenço, foi expulsa da festa de aniversário da filha do jogador após uma latinha atingir a mãe da aniversariante, Karoline Lima.

Segundo o Gossip do Dia, após Cássia Lourenço deixar a festa com semblante fechado, a tal amiga que usava um macacão preto teria permanecido no local para vigiar o jogador. Em um vídeo, ela aparece supostamente tentando afastar Karoline de Éder enquanto os dois estão no karaokê.

Em um certo momento, ela teria empurrado a amiga de Karoline Lima, Priscila, e depois provocado Karoline jogando uma latinha de doce na influenciadora. A pedido do jogador, a família dele expulsou a convidada do evento.

Shippar é errado? A festa de Cecília Militão deu muito o que falar na internet, principalmente pelo shipp de fãs para que Éder e Karoline reatem o relacionamento, e em segundo lugar, pela rivalidade entre Cássia e a influenciadora.

Rivalidade - As duas já vinham trocando indiretas há algumas semanas e o ritmo permaneceu no dia do aniversário. Vale lembrar que Cassia deixou o evento antes do fim da festa, com cara fechada, e Eder Militão retirou a aliança que usava no início do evento.