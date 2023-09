Amaury Lorenzo e Diego Martins se surpreendem com aceitação do casal em novela

O romance entre um capataz do fazendeiro mais próspero da vizinhança e um garçom assumidamente gay do bar da cidade fictícia de Nova Primavera tem sido um dos motes centrais da novela "Terra e Paixão". Mais do que o joguinho no melhor estilo "põe e tira casaco" salpicado de humor, a trama tem sido bem-aceita pelo público no horário nobre da Globo.

E pensar que há 28 anos, na novela "A Próxima Vítima", na mesma emissora, André Gonçalves chegou a ser espancado e perseguido na rua por causa do romance de Sandrinho e Jefferson (Lui Mendes).

Em maio, a direção da casa vetou a cena do primeiro beijo entre Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman) em "Vai na Fé": O corte ganhou repercussão nas redes e a Globo teve que se pronunciar. "Toda novela está sujeita a edição. Uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas".

Segundo a Folha de S. Paulo, o intérprete de Ramiro, o faz tudo de Antonio La Selva (Tony Ramos), Amaury Lorenzo diz estar surpreso com a repercussão em torno do casal gay. "A aceitação me surpreendeu. Desde o início, o público aprovou Ramiro e Kelvin juntos", diz. "Isso é um baita de um avanço", comemora o ator, que faz sua estreia na teledramaturgia.

"Estamos no país que mais mata LGBTQIA+ no mundo, e de repente a gente vê esses personagens tão queridos. A minha resposta para isso é: Amor", afirma.

Diego Martins também vibra com o que vem acontecendo. "Não tinha a menor ideia de como esse personagem ia chegar nas pessoas. Jamais imaginei quanta gente ia gostar do Kelvin e, principalmente, dessa relação dele com o Ramiro", conta.

Para ele, o segredo do sucesso vem de uma conjunção de fatores. "São cenas leves, mas tem também o drama do preconceito e o medo do julgamento e da opinião dos outros. Está tudo ali e torço muito pelo casal! As pessoas têm razão quando falam que os dois se amam".