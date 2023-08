Amanda Meirelles recebe carro que ganhou na prova de resistência do BBB23

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Amanda Meirelles compartilhou com os seguidores que recebeu o carro que ganhou da prova de resistência do BBB23, em que passou mais de 17 horas sentada em uma cadeira rodando.

"Uma mulher com seu carro novo, não quer guerra com ninguém. Foram mais de 17 h de resistência, quem aqui lembra?", escreveu a vencedora do reality da Globo.

Amanda também confirmou que vai ficar com o veículo. “Ganhei na última prova de classificação para a final. Foi de resistência. Eu vou, sim, ficar com o carro”, disse a médica a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

Amanda disputou com Aline Wirley uma vaga na final do Big Brother Brasil.