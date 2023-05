Amanda comemora um mês da vitória do BBB23: 'orgulhosa de mim'

"Hoje faz um mês que me consagrei campeã desse programa que sempre admirei e amei demais… Já torci, fui fã, votei muuuito, e sempre desejei estar ali. O meu sentimento no dia de hoje é de imensa gratidão, por ter chegado até aqui", iniciou.

Amanda Meirelles comemorou um mês de sua vitória do BBB23 nesta quinta (25). A médica publicou uma série de momentos no reality da Globo e relatou sobre sua jornada.

