Alok toma atitude após funcionária de limpeza perder parte do salário por dançar em show

Uma mulher que trabalhava na limpeza do camarote São João de Petrolina perdeu parte do pagamento após ser filmada dançando durante o show de Alok, no último domingo (25). A história foi compartilhada por Lucas Cavalcante e chegou até o DJ.

Alok comentou a publicação se solidarizando com a funcionária identificada como Luzimar e prometeu pagar as contas dela neste mês.

"Luzimar, não precisa se preocupar com suas contas a pagar esse mês. Faço questão de te auxiliar no que for preciso. E caso eu volte a fazer show no mesmo evento, quero você dançando comigo no palco, combinado? Que você nunca perca a alegria. Obrigada pela vibe. Amei seu vídeo curtindo”, escreveu o artista.