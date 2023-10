Alok chora ao falar como descobriu que o pai estava em Israel: ‘tenho pouco

“Eu ja saí de casa faz mais de 15 anos. Infelizmente, tenho pouco convívio com meu pai. Meu pai toca, é DJ, então está sempre viajando pelo mundo, eu também. Ele não sabe onde eu estou, também não sei onde ele está. Eu descobri que ele estava lá através da internet. Ate queria ter convívio com meu pai”, acrescentou.

“Como muitos de vocês sabem, no meou de toda essa angústia, o meu pai estava no evento. Ele estava prestes a se apresentar quando começou a ter um bombardeiro ali e o evento foi interrompido. A polícia começou a evacuar e todo mundo saiu correndo, meu pai também saiu correndo. Ele conseguiu entrar em um carro e saiu de lá, o carro de trás que tinha conhecidos dele foi baleado”, explicou.

Alok não segurou o choro ao falar sobre o pai, o DJ Juarez Petrillo, que está em Israel alvo de ataques do grupo extremista Hamas. Ele iria se apresentar no festival ‘Universo Paralelo’, mas o evento foi interrompido por conta do bombardeio.

