Aline Wirley e Igor Rickli se pronunciam após serem acusados de debochar de Domitila em Cannes

Aline Wirley e Igor Rickli explicaram no Instagram nesta quinta-feira (25) o que aconteceu no vídeo em que foram acusados de debochar de Domitila Barros no Festival de Cannes.

No vídeo, o casal aparecia de pijamas no sofá quando o ator brinca que os dois estão em Cannes e pergunta à ex-Rouge o que ela está achando do festival. Rickli explicou que foi mal interpretado na brincadeira e que os dois amam o festival e que gostariam de estar lá também.

"Eu, ontem, diz um vídeo, que me fez repensar o quanto a internet pode ser um lugar perigoso. Justamente, por isso, eu quero esclarecer para não virar um canal de ódio a nossa rede", começou ele.

"Na verdade, a gente fez uma brincadeira, eu fiz uma brincadeira com a Aline pelo fato da gente estar ali, de pijama, com a cara amassada, acordando. Vendo todo mundo lá lindo, maravilhoso, em Cannes brilhando, que é um lugar que a gente quer muito estar e é muito importante para todo mundo da classe artística", completou.

O vídeo foi interpretado por internautas como deboche à ex-bbb Domitila, de quem Aline não era muito amiga durante o reality show. Domitila está na França para participar do festival e receber um prêmio de influenciadora global, além de ter sido convidada pelo prefeito de Cannes a participar de um jantar de gala.