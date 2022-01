Aline Mineiro e Léo Lins são flagrados aos beijos durante Réveillon; fotos

Parece que o fim do namoro de Aline Mineiro e Léo Lins não foi definitivo, após a suposta traição da ex-Panicat em A Fazenda 13. Os dois foram clicados aos beijos na festa de réveillon que estavam em Maceió, Alagoas. Pelo jeito, eles querem manter o romance escondido, já que Aline disse a Leo Dias, do Metrópoles, que os dois passariam a virada do ano em lugares diferentes. Na festa também estavam presentes Erika Schneider, Rico Melquiades e Victor Igoh, ex-noivo de Sthe Matos.

