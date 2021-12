Aline faz caras e bocas e internautas apontam masturbação de MC Gui; vídeo

Os dois conversavam com Rico, mas internautas começaram a notar uma movimentação debaixo do edredom. Em certo momento, Aline - que namorada Leo Lins - chega a fazer caras e bocas e o que levantou suspeitas de que ambos estavam se masturbando.

@omfg666 @Tika36340676 vcs acham que é com a mão ou com o pé ????? Foi o bolo ,chá e agora ceia onde esses dois vão parar ? pic.twitter.com/2nc79QmF3l

O funkeiro, que é noivo de Bia Michelle, estava deitado no sofá coberto por um edredom e Aline sentada de frente para ele também coberta. Ambos com um das mãos para dentro da coberta.

