Aline Campos fala pela 1ª vez sobre fama de ‘talarica’ após assumir namoro com Jesus Luz

"Nunca fui talarica e a Carol nunca foi minha amiga. Eu sempre respeitei muito ela, mas era amiga do Jesus e, por causa dele, eu a conheci e convivi com ela em algumas situações. Olhava para ele como amigo, ele me olhava como amiga e foi assim por vários anos”, esclareceu.

"Dizem muito. Sou amiga do Jesus e o conheço há muito tempo. Sempre tivemos uma conexão muito forte de amizade e de respeito”, explicou em entrevista a Mauricio Meirelles, no programa Foi Mau da Rede TV!.

A atriz foi bastante critica nas redes sociais com os rumores de que teria engatado o romance com o modelo quando ele ainda estava comprometido. Aline diz que o interesse só surgiu após Jesus terminar o casamento.

Aline Campos falou pela primeira vez sobre a fama de ‘talarica’ após assumir namoro com Jesus Luz duas semanas depois que o DJ terminou o casamento de 7 anos com Carol Ramiro. A bailarina afirmou ainda que nunca foi amiga da modelo.

