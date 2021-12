Alice Walker discute cultura das mulheres negras na Flip com Evaristo

Evaristo arrancou gargalhadas da americana ao emendar a fala dela com o ditado "os cães ladram e a caravana passa". "A fala que prefacia os nossos textos é a de nossas ancestrais. São vozes matrizes que, na maioria das vezes, se realizaram no silêncio. A gente pega esse silêncio e o transforma em gritos."

"Não importa o que as pessoas digam sobre você ou o quanto elas queiram que se cale, seu trabalho como mulher negra é lembrar por que você está neste mundo e florescer com ele", disse Walker, lembrando que seu maior sucesso, "A Cor Púrpura", foi atacado mesmo depois de torná-la a primeira negra a vencer o Pulitzer de ficção.

