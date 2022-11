Aliança Nacional LGBTI+ pede providências à Globo sobre ações de Cássia Kis

"Nesse sentido solicitamos a Vossas Senhorias a análise sobre as condutas da atriz para que seja verificado se condizem com os preceitos defendidos pela empresa", finalizou a carta.

Na carta, a Aliança Nacional LGBTI+ condenou as falas homofóbicas da artista e a sua atuação nos protestos antidemocráticos, que acontecem desde a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo.

"Sem dúvidas, o tratamento dado às pessoas LGBTI+ nos editoriais jornalísticos e nos programas de entretenimento ajudam a desconstruir os preconceitos. Apesar disso, preocupa-nos que pessoas com grande visibilidade vinculadas à emissora emitam comentários que vão de encontro a tudo que tem sido construído nessa temática, como aconteceu com a atriz Cássia Kis", ressalta o documento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em ofício, a Aliança Nacional LGBTI+ pediu à Rede Globo que tome providências em relação às atitudes de Cássia Kis, atualmente no elenco da novela "Travessia". Na carta, a Aliança elogiou a postura da emissora com a promoção de diversidade em seus últimos projetos, mas questionou a atriz nesse contexto.

