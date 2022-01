Alexandre Pato faz discurso antivacina e depois se arrepende: 'salvam vidas'

Alexandre Pato fez um discurso antivacina e depois voltou atrás, nesta terça-feira, 18. O marido de Rebeca Abravanel tocou no assunto ao defender o tenista Novak Djokovic que foi proibido de participar de um campeonato na Austrália por não ter se vacinado contra a Covid-19.

O jogador foi detonado nas redes sociais e minutos depois decidiu apagar o post, se justificando e fazendo um discurso bem diferente, a favor da vacinação.

No post inicial, Pato chama a Covid-19 de “peste chinesa” e “vírus chinês”, chama a vacina de “picada experimental” e exaltou doações em dinheiro que Djokovic teria feito. "Djokovic doou 1 milhão de euros aos hospitais italianos para tratar pacientes com o vírus chinês. Ele doou 1 milhão de euros para hospitais sérvios para tratar pacientes com o vírus chinês. Ele doou dinheiro para a Espanha combater a peste chinesa. Ele doou dinheiro para a Austrália combater incêndios florestais", escreveu. "É o atual tenista número um do mundo. Não se submeteu à picada experimental. Não se deixou intimidar nem se curvou ao senhor global. É um homem livre e um herói a ser seguido no movimento de resistência contra o totalitarismo", continuou.

Em seguida, o genro de Silvio Santos voltou às redes sociais e pediu desculpas, afirmando que tomou as doses da vacina contra a Covid-19.

"Fala, galera! Quero deixar claro a importância de todos os seres humanos se vacinarem! Eu tomei as minhas doses no exato momento em que fui liberado para tal! E acho importante que todos tenham essa consciência de se proteger e proteger quem está ao seu lado! Na postagem, eu quis valorizar os feitos humanitários do Djokovic e também todas as suas conquistas esportivas! Quando me dei conta de colocações no texto que não condizem com minha maneira de pensar, aí sim apaguei", escreveu. “Peço desculpas, pois não são palavras que regem minha vida e maneira de pensar! E reitero, vacinas salvam vidas! Eu estou completamente vacinado e torço para que possamos sair dessa o quanto antes #VacinaJá”.