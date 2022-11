Alexandre Nero surpreende ao surgir saradão de toalha e provoca fãs

"Hoje eu vou furar o seu bloqueio. Me deixa abrir suas vias interditadas por atos antidemocráticos do seu coração", brincou ele, em referência às manifestsações de apoiadores de Jair Bolsonaro pedindo golpe militar após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva --- a quem Nero apoiou na eleição.

