Alexandre Frota diz que não vai 'comemorar' morte de Guilherme de Pádua

O deputado federal também foi um dos personagens ouvidos na série documental "Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez", que traz depoimentos de diferentes pessoas relacionadas ao caso, exceto do assassino e de sua cúmplice, Paula Peixoto (à época, Paula Thomaz). Na época do crime, ele era amigo do ator Raul Gazolla, viúvo de Daniella Perez.

Frota e Guilherme se conheceram quando o deputado federal entrou para o elenco da peça de teatro "Blue Jeans". Em entrevista ao UOL, em julho deste ano, ele contou que o ator não era de fácil convívio. "Ele sempre foi meio confuso, arrumava confusão e discutia com os atores. Ele não tinha uma convivência sadia nem legal com ninguém, mas a gente passava por cima, porque o espetáculo estava fazendo muito sucesso."

"Não irei comemorar a morte do assassino bolsonarista da Dani, o Guilherme de Pádua. Ele tinha que ficar vivo até os 100 anos para se olhar todo dia no espelho e saber que ele é um assassino. Nada mais", escreveu.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.