Alexandre Frota cumpre decisão e deposita mais R$ 30 mil a Chico Buarque após ofensas no Twitter

"Respeitando a decisão judicial, estou encerrando esta última fase e virando a página da vida. Vou agora me concentrar nos meus trabalhos e no combate a fome com meu projeto Enzo Gabriel. É isso que me preocupa: a fome no Brasil. O resto já não tem nenhuma importância. Sucesso para Chico", escreveu Frota em mensagem à reportagem.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) disse que depositou em juízo, na tarde desta quarta (3), R$ 30 mil a Chico Buarque. O pagamento foi determinado pela Justiça do Rio de Janeiro após o parlamentar xingar o músico no Twitter, há cinco anos, de "filho da puta", dizendo que ele "chorava por não poder mais roubar livremente".

