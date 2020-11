Alessandra Scatena revela que tinha 15 anos quando namorou Gugu Liberato

Alessandra Scatena relembrou mais uma vez o namoro com Gugu Liberato, que aconteceu na época em que ela foi assistente de palco no "Domingo Legal" entre 1990 e 2000.

Em conversa com Luciana Gimenez no programa Luciana By Night, a loira disse que namorou o apresentador quando ela tinha apenas 15 anos de idade. "Vocês chegaram a namorar uma época, né? Tinham quantos anos?", perguntou Luciana. "Eu tinha 15 anos", riu Alessandra, em resposta.

"Foi maravilhoso. Ele era uma pessoa muito correta e honesta. Eu perguntava alguma coisa, ele sempre me dava a opinião dele e se fosse preciso também puxava minha orelha. Tivemos uma relação de muita cumplicidade", disse.

Alessandra, que perdeu neste ano para a Covid-19 o marido Rogério Gherbali, com quem foi casada por 23 anos, falou sobre o luto: "Eu uso a minha aliança e a aliança dele, Deus me deu ele de presente e um legado que são meus filhos (...) Sempre confiei muito nele", disse.