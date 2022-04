Alessandra Negrini sobe ao palco e levanta Anhangabaú

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rainha do Acadêmicos do Baixo Augusta, Alessandra Negrini, subiu ao palco do Anhangabaú às 16h40 e levantou as milhares de pessoas que lotaram todo a arena do vale paulistano.

Depois da contagem regressiva feita pelo presidente do bloco, Alê Youssef, os foliões explodiram em alegria com "Bastidores", de Chico Buarque. O "vai passar" do refrão foi cantado com força pelo público, ecoando no meio do povão.

Curtindo a apresentação, a professora Maria Cristina Benigno de Souza, 54, lembrou a pandemia e acompanhou o tom crítico ao governo de Jair Bolsonaro (PL). "É emocionante! Foram dois anos de resistência contra um presidente que lutou contra a gente", disse.