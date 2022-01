Alcione testa positivo para covid; cantora é vacinada e não tem sintomas

Alcione foi diagnosticada com Covid-19. Completamente vacinada contra o vírus, a cantora não tem sintomas da doença, no entanto, para não infectar outras pessoas, deve ficar isolada em casa pelo período recomendado. De acordo com a assessoria da cantora, os shows no Rio de Janeiro e em Tibau, no Rio Grande do Norte, precisaram ser adiados. As apresentações estavam marcadas para esta quinta-feira (13) e sexta (15). O show do Rio foi adiado já para o dia 20 de janeiro, e em Tibau, ainda não teve nova data confirmada. O aumento de contágio da Covid-19 tem causado uma onda de shows cancelados desde o fim do ano de 2021. Graças à vacinação, a maioria dos artistas está assintomática. Vale lembrar que a vacinação não impede o contágio do vírus, mas tem altíssima eficácia contra casos graves ou morte. A vacinação deve estar completa. Atualmente, no Brasil, a população que tomou 1ª e 2ª doses já pode tomar a dose de reforço alguns meses após a última imunização.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.