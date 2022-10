Alanis Guillen, a Juma de 'Pantanal', declara apoio a Lula

Lula já declarou ser fã da novela "Pantanal". Durante evento de campanha em julho, o ex-presidente chegou a comparar o relacionamento dele com a mulher, a socióloga, Rosângela Silva, a Janja, com o casal Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma da novela.

Nas imagens, ela faz inicialmente um sinal de arma com a mão, uma referência ao presidente Jair Bolsonaro (PL), e muda para um L de Lula. É o mesmo movimento de artistas que participam da campanha Vira Voto, que pede para que as pessoas substituam o voto no atual mandatário e o transfiram para o petista.

