Alain Delon quer eutanásia e pede ajuda ao filho para acabar com a própria vida

Naquele ano, recebeu uma Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes --a entrega do prêmio ao ator, que já disse ter dado tapas em mulheres e é entusiasta da direita francesa, foi contestada por movimentos como o #MeToo na época.

Alain Delon é um rosto conhecido do cinema europeu e foi galã de filmes entre as décadas de 1960 e 1970, protagonizando títulos como "Rocco e seus Irmãos" (1960), "O Leopardo" (1963) e "O Samurai" (1967). Seu último trabalho foi em "Toute Ressemblance", em 2019.

A mãe de Anthony e mulher de Alain, Nathalie Delon, também havia optado pela eutanásia quando descobriu que estava com um câncer no pâncreas. Ela acabou morrendo antes do procedimento, em janeiro de 2021, aos 79 anos.

