Agnaldo Timóteo começou a gravar tributo a Angela Maria antes de morrer

"Ele foi um grande cantor, um grande artista e algumas vezes não teve o reconhecimento que mereceu porque se envolveu com política. Ele também era polêmico, fechou muitas portas, brigou com muitas pessoas. E isso custou coisas que não foram legais para a carreira dele como cantor."

A ideia de um álbum para homenagear a amiga veio depois de outro disco de tributo, para Cauby Peixoto, de 2017. "Ele queria fazer um disco cantando as músicas que ele amava e nunca tinha gravado. Só que em 2018 ele teve um AVC, passou meses internado, demorou a se reabilitar. Ficamos de fazer isso no ano passado. Mas veio a pandemia e ficamos protelando."

Segundo o produtor Thiago Marques Luiz, Timóteo ligou para ele pedindo para entrar em estúdio para registrar as canções. "Eu não sabia que ele estava em São Paulo. Ele me ligou no dia 3 de março, disse para encontrá-lo no hotel, que precisava falar urgente comigo."

