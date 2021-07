Agatha Moreira fala sobre transformações e relacionamento durante pandemia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Agatha Moreira, 29, é capa da revista Glamour Brasil na edição dos meses de julho e agosto. Na entrevista, a artista comenta sobre transformações e reflexões causadas na pandemia e também sobre seu namoro com o ator Rodrigo Simas, 29.

Moreira estreou na televisão com a "Malhação – Escolhas" (2012 - 2013, Globo) e desde então não ficou longe de trabalhos, tendo estado em novelas da Globo como "Novo Mundo" (2017) e "A Dona do Pedaço" (2019). Agora, após um hiato forçado em 2020 devido à pandemia, a atriz se prepara para o lançamento de "Verdades Secretas 2".

"Tem sido uma fase de grande amadurecimento", diz ela sobre a pandemia. "Precisei exercitar muito o autocontrole, principalmente a autoanálise. Nunca discuti tanto comigo mesma, opinei, troquei de opinião. Tudo dentro da minha cabeça."

Sobre a forma como o público a enxerga, como um "mulherão", a atriz comenta que "me acho zero, esse mulherão". Ela diz que sua pose foi "um personagem que a gente aprende a criar, principalmente quando você é modelo."

"Cobram isso de uma forma muito prematura, você aprende a bancar essa pose mais mulherão. Hoje em dia, vejo isso mudando um pouco, o que é ótimo. Mas acredito que agora estou mais próxima de quem eu sou. Aquela coisa de retorno de Saturno... Chegar perto dos 30... eu acho que isso é real", reflete ela que conta que teve muitos questionamentos ultimamente.

"Comecei a saber melhor o que faço bem, me priorizar, alcançar novas possibilidades. Não só no trabalho, mas dentro da família. Aliás, foi algo em conjunto: eu e o Rodrigo vamos trintar em janeiro — sim, nascemos no mesmo mês, ele, dia 6, eu, 19, somos dois capricornianos, com ascendente em Peixes", revela a artista.

Ela também comenta que sua relação com Simas também passou por mudanças. "Gritei para Deus e o mundo que jamais moraria junto na minha vida, só se eu estivesse louca. Aí veio a pandemia, ficamos juntos dentro de um apartamento e vimos que seria possível. Paguei a língua!", afirmou.

No mês de abril, a atriz compartilhou em suas redes sociais a brincadeira que fez com seu namorado no Dia da Mentira. Ela mostrou um teste de gravidez positivo para brincar com o ator e publicou um registro em seu Instagram, mas a brincadeira não deu muito certo. "Tente trolar seu namorado no dia primeiro de abril e falhe miseravelmente", escreveu ela.

Segundo a atriz, Simas não sabia a diferença entre um traço, que significa que o exame deu negativo, e dois traços, que mostra o resultado positivo. Porém, o ator percebeu que tudo passava de uma brincadeira de 1º de abril. "O plano estava sendo perfeitamente executado, até ele entrar no quarto e falar: 'é primeiro de abril'", conta a artista. O casal se conheceu em 2012, porém só começaram o namoro em 2018.

Sobre o relacionamento ser idealizado, a artista reflete: "Espero, do fundo do meu coração, que as pessoas saibam que não existe [relacionamento perfeito]. Há dias que você nem olha para a cara da pessoa, ou você estrangula ela!", afirma.

"Isso é normal, é convívio intenso, não tem o que fazer. São vários momentos, várias sensações, e faz parte ser assim", conclui. Além da preparação para a sequência de "Verdades Secretas" a atriz também integra o elenco de "Missão Cupido".

A comédia romântica tem direção de Rodrigo Bittencourt, e conta a história da jovem Rita (Isabella Santoni), que cai nos encantos da Morte (Agatha Moreira) e precisa ser salva pelo atrapalhado e engraçado anjo da guarda Miguel (Lucas Salles). O longa estreou no começo de junho, nos cinemas.