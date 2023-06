Advogado diz que Rose Miriam flagrou traição 'muito pesada' de Gugu e tentou suicídio

O advogado Nelson Willians afirmou que a sua cliente Rose Miriam Di Matteo flagrou uma traição "muito pesada" de Gugu Liberato e tentou suicídio durante uma crise do casal entre 2010 e 2011, ocasião em que segundo ele, o apresentador escreveu o testamento deixando Rose de fora da herança.

"Entre 2010 e 2011 houve uma grave crise entre Gugu e Rose. Essa crise culminou com a tentativa de suicídio dela. Foi quando ela ficou internada, fora do ar por pelo menos durante 12 meses, de tanto remédio que tomava. Foi um período extremamente difícil para o casal. Ele fez o testamento nessa época e depois o casal acabou se reconciliando", contou ele em entrevista à revista Veja.

Lados --- O advogado também representa as gêmeas Sofia e Marina Liberato, que apoiam a mãe no pedido de reconhecimento de união estável com o apresentador. Já o filho mais velho, João Augusto, está do lado da tia, Aparecida Liberato, e quer que o testamento deixado por Gugu seja respeitado, além de defender que o pai não tinha uma relação de marido e mulher com a mãe.

Suposta traição --- "Era uma coisa muito pesada, não dá para falar. Pensa em algo bem pesado. Mesmo... Seria isso. Para levar uma mulher à tentativa de suicídio, meu filho, não é qualquer coisa", afirmou o advogado.

"Hoje a Rose vive à base de remédio. É uma situação extremamente complexa. Graças a Deus tem as gêmeas, que são ponta firme ao extremo. E evita acompanhar as notícias.".

Ele não quis revelar com quem Gugu teria traído Rose. "Não cabe a mim dizer. Existe confusão de acharem que Rose descobriu traição dele com o [Thiago] Salvático. Não, ele é uma peça que surgiu depois da morte do Gugu. E, na minha percepção, é elemento plantado. Tenho fortes indícios. Ele não existia teoricamente, a não ser como um affair, relação esporádica, não era namorado", afirmou.

O advogado já havia falado sobre a situação diante da Justiça durante as audiências do caso, após vazar a carta em que Rose Miriam condena a homossexualidade de Gugu e implora para que o apresentador dê uma chance a ela.