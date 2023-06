Advogado de Rose diz que Salvático foi 'plantado' por irmã de Gugu

União estável com chef ---- Na última semana, a Justiça de São Paulo reabriu o pedido de reconhecimento da união estável de Thiago Salvático com o apresentador. O processo tinha sido negado em janeiro de 2023. Também na semana passada, vazou uma carta de Rose Miriam para Gugu, usada contra a médica na disputa pela herança. Na carta, Rose condena a homossexualidade de Gugu e implora que o apresentador lhe dê uma chance.

Esposa ou barriga de aluguel? --- O advogado também representa as gêmeas Sofia e Marina Liberato, que apoiam a mãe no pedido de reconhecimento de união estável com o apresentador.

Nelson afirma ter provas que Thiago tinha união estável com outro homem em Santa Catarina, o que diminuiria a chance de passar tanto tempo com Gugu, como o chef de cozinha afirma. "Estava processando ele também, na mesma época. Ou seja, estavam os dois em traição: Gugu traindo a Rose, e ele, o marido dele".

Em entrevista à revista Veja nesta quarta-feira (28), o advogado afirmou que Thiago é "um elemento plantado". "Existe confusão de acharem que Rose descobriu traição dele com o [Thiago] Salvático. Não, ele é uma peça que surgiu depois da morte do Gugu. E, na minha percepção, é elemento plantado. Tenho fortes indícios. Ele não existia teoricamente, a não ser como um affair, relação esporádica, não era namorado", disparou.

Respeitando o testamento deixado por Gugu em 2011, Aparecida foi nomeada curadora do espólio bilionário do irmão, que deixou seu patrimônio para os filhos e os sobrinhos, deixando Rose de fora.

O advogado de Rose Miriam Di Matteo, Nelson Willians, acusou a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, de "plantar" o relacionamento do apresentador com Thiago Salvático.

