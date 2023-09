Advogada que processou Luísa Sonza por racismo faz desabafo após assunto voltar à tona

A advogada que processou Luísa Sonza por racismo, Isabela Macedo, publicou uma carta aberta desabafando nas redes sociais após o assunto voltar à tona.

Nesta semana, foi noticiado que o processo foi arquivado e as partes chegaram a um acordo. O caso correu em segredo de Justiça, então detalhes não foram divulgados.

Em suas redes sociais, a advogada tenta seguir a vida fazendo publicações profissionais, mas voltou a ser questionada sobre a situação envolvendo a cantora, após internautas acusarem Luísa de tentar jogar uma cortina de fumaça na notícia que saiu sobre o arquivamento do processo, lendo uma carta sobre a traição de Chico Moedas no programa de Ana Maria Braga.

Nos Stories, a advogada falou sobre a situação.

“Vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida até hoje. Mas, tudo bem, pois eu sempre estive acompanhada psicologicamente. Hoje vejo que aquele momento se fez necessário, pois com ele amadureci muito”, escreveu em um trecho.

“O que eu pensava já ter ficado para trás, visto que o processo já estava arquivado, veio à tona. E mais uma vez me trouxe as dores, as quais estou tratando ainda. Contudo, quero, e preciso, virar essa página”, pediu Isabel.

“A quem me enviou mensagem de apoio, obrigada! E a quem me envia as centenas de mensagens de ódio, obrigada também. Não irei desativar minhas redes sociais desta vez, pois eu, além de gostar de estar aqui, compartilho informações importantes para os trabalhadores e seus familiares que sofreram acidentes de trabalho”, finalizou.