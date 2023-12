Adriane Galisteu alfineta Netflix após ser ignorada em série sobre Ayrton Senna

Segundo apurado pelo Notícias da TV, a justificativa do veto à apresentadora é por que a família do piloto nunca aprovou o namoro entre os dois.

À Quem, Galisteu contou que soube da produção da série pelos noticiários e que em nenhum momento foi contactada para dar sua versão do namoro com o piloto. "Sei que a Netflix está fazendo a série, mas nunca fui comunicada. Nenhum contato. Não sei que história eles vão contar, nem o tipo de Galisteu que vamos assistir", lamentou.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.