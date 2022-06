Adriane Bonato revela amor platônico por Claudia Rodrigues durante 7 anos

Adriane Bonato contou que nutriu um amor secreto por Claudia Rodrigues por pelo menos 7 anos, sem ser a princípio correspondida. Ela também revelou que o fato da atriz ter começado a dar sinais de interesse amoroso foi o motivo do rompimento da parceria profissional de 10 anos entre as duas.

A situação teve um final feliz - Adriane aceitou o pedido de casamento da atriz e as duas já estão juntinhas -, mas antes disso, elas passaram por alguns altos e baixos e ambas sofreram.

Em conversa com o jornal Extra nesta sexta-feira (10), depois de passar a primeira noite como noiva de Claudia, Adriane contou que elas nunca haviam namorado antes, apesar dos "comentários maldosos" que faziam sobre elas.

"Eu já tive que falar várias vezes ao longo dos anos para as pessoas não inventarem situações que não existiam. Eu vivia um amor platônico, mas em silêncio. Tive o estalo de que a amava em 2015, quando Claudia se internou para passar pelo transplante de células tronco. Mas nunca me declarei. Meu trabalho é muito importante para mim, jamais misturaria as coisas.", conta.

Adriane deu um basta na parceria profissional em março deste ano, após indícios de que Claudia estava também se apaixonando. Para ela, era melhor não misturar a situação pessoal com o trabalho.

"Estávamos em uma festa e Claudia me roubou um beijo, um selinho. Eu fiquei sem entender. Ela, sempre muito direta, disse que estava apaixonada por mim, perguntou por que eu não ficava com ela. Disse que (a atriz) estava confundindo as coisas. E aí a gente estava trancada em casa pela pandemia, às vezes Claudinha vinha querendo falar, até que resolvi dar um basta. Eu tinha viagens que queria fazer e me afastei, fiquei com zero contato com ela para que se organizassem os sentimentos.".

No entanto, a empresária afirma que viveu o pior período de sua vida com esse afastamento e procurava saber notícias de Cláudia à distância.

Claudia também sofreu muito com a distância e isso resultou em um pedido público de casamento, mesmo sem haver um relacionamento antes. Uma das preocupações de Adriane - além da saúde de Claudia - era se as duas iriam 'encaixar' como casal. E agora elas estão felizes da vida, porque a química deu certo.

"Estamos aqui juntas. É que a gente já vivia uma vida de casadas, né? Só não dormíamos juntas (risos). A química bateu. E sabíamos que bateria. A gente vai casar", contou.