Adriane Bonato fala sobre 1ª noite com Claudia Rodrigues: 'encaixou!'

"Encaixou! (risos) Foi uma noite maravilhosa. Beijei muuuito", disse ela brincando com o bordão da personagem de Claudia no ''Zorra Total'', Talia.

Adriane Bonato falou como foi a sua primeira noite com Claudia Rodrigues após o pedido de casamento público feito pela atriz. A ex-empresária de Claudia disse que a química rolou entre as duas.

