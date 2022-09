'Adoro virar meme, sou da internet e essas zoações fazem parte', diz Gkay

Gkay ainda comentou no camarote para a imprensa sobre a possibilidade de virar meme assim que suas fotos caíssem nas redes. Ela jurou não ligar. "Imagina! Adoro virar meme. Sou da internet e essas zoações fazem parte do meu trabalho. Sou também do humor e preciso levar na esportiva as brincadeiras", destacou.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - "Vim mesmo para causar e ousar. Esse é o meu espírito e a minha essência", disse a influenciadora Gessika Kayane, a Gkay, 29, que confessou no segundo dia de Rock in Rio também ter usado a roupa para fazer uma ação de marketing de uma marca de refrigerantes.

