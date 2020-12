Adnet sobre críticas a caso Melhem: 'Agi e respeitei o sigilo das vítimas'

Marcelo Adnet afirmou que não se pronunciou sobre as denúncias de assédio contra Marcius Melhem a pedido das vítimas.O humorista foi bastante criticado pela resposta dada sobre o assunto em agosto no Roda Viva da TV Cultura.

O nome do humorista se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter, hoje (4), após a reportagem da revista Piauí trazer detalhes de supostos casos de assédio do ex- diretor da TV a funcionárias da emissora e também Dani Calabresa, ex de Adnet.

O humorista Ronald Rios elogiou a postura do colega. "Um salve também para o Marcelo Adnet por ter liderado um bonde para fazer a cobrança pelo certo. E principalmente por ter aguentado as porradas quando não podia falar publicamente sobre o assunto. Deve ter sido foda segurar a língua quando todo mundo te chamava de passa-pano', escreveu ele no Twitter.

Adnet então respondeu: "Obrigado. Fiz o mínimo, agi e respeitei totalmente o sigilo que as vítimas pediram. A história é muito pesada e traumática para os envolvidos".

No dia da entrevista ao Roda Viva, teria sido orientado pela Globo de como deveria se posicionar sobre o assunto. "A minha maior decepção com essa matéria da Piauí foi o Marcelo Adnet", comentou um internauta.

O humorista mais uma vez respondeu sobre o assunto. "Não te culpo por nada. A opinião é sua, e é maravilhoso que possamos achar aquilo que a gente quer. Porém, já que você me marcou, me sinto na obrigação de te dar um toque: você não sabe a luta que eu travei. Você não precisa valorizar ou desvalorizar minha luta".

A reportagem cita ainda que Adnet, apesar de na época não falar abertamente dos casos de assédio no núcleo de humor da Globo, foi um dos articuladores do grupo que cobrava medidas da emissora contra o ex-diretor.