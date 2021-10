Adele anuncia novo single, Easy On Me, para 15 de outubro

Easy On Me - October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy

Após 6 anos sem lançar músicas, Adele anunciou nesta terça-feira (5) que vai lançar seu novo single em 15 de outubro. Ontem (4) as redes sociais da cantora foram atualizadas com a capa do novo projeto, e hoje ela disponibilizou um teaser da música no Twitter.

