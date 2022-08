'Acordei com uma energia de Copa Mundo', diz Anitta, pouco antes do VMA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite deste domingo (28), a cantora Anitta se apresenta, pela segunda vez consecutiva, no Video Music Awards, o VMA, cerimônia organizada pela MTV que premia os melhores videoclipes do ano. Anitta concorre ao prêmio de melhor clipe de música latina com o hit "Envolver", que fará parte da apresentação.

Na categoria, concorrem ainda Bad Bunny, com "Tití me Pregunto", Becky G X Carol G, de "MAMIII", Daddy Yankee, com "Remix", Farruko, do sucesso "Pepas" e J Balvin & Skrillex, de "In da Ghetto".

No Twitter, Anitta se mostrou ansiosa para a noite. "Acordei com uma energia de jogo do Brasil na Copa do Mundo", escreveu a cantora. Nos comentários, ela recebeu o apoio das amigas. " Muito orgulhosaaa... vai ser lindo", registrou a ex-BBB Juliette. A cantora Lexa também mostrou sua torcida à intérprete de "Vai, Malandra". "Será maravilhoso amiga!!! Te amo!! Estamos aqui só emanando as melhores energias."

Com o sucesso "Envolver", Anitta entrou, em julho passado, para o livro dos recordes como a primeira artista latina solo a alcançar o primeiro lugar no Spotify.

No VMA deste ano, Madonna, Lil Nas X, Kendrick Lamar, Harry Styles, Drake, Billie Eilish, Taylor Swift e Ed Sheeran também concorrem a premiações. Nesta edição, outras apresentações são aguardadas, como a da banda Red Hot Chili Peppers e a dos rappers Eminem e Snoop Dog.

O VMA 2022 acontece no Prudential Center, em Newark, Nova Jersey, e tem transmissão da MTV e da Pluto TV.