Acidente com ônibus da equipe do cantor Murilo Huff deixa ferido em TO

Com os criminosos foram encontrados um simulacro de pistola, duas armas de fogo, e uma parte dos materiais roubados. O caso foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos cabíveis.

Agentes da Secretária Executiva Adjunta de Operações da Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SEAOP), prenderam três homens com armas de fogo após os elementos assaltar uma loja de cosméticos, nesta quinta-feira (3), no bairro Alvorada.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.