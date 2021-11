Abalado, Bruno Montaleone deixa novela da Globo às vésperas da gravação

Bruno Montaleone, agenciado pelo mesmo empresário de Camila Queiroz - que saiu de Verdades Secretas 2 após um desentendimento com a Globo -, abandonou o elenco de “Além da Ilusão”, próxima novela das 18h protagonizada por Larissa Manoela.

De acordo com a TV Globo, foi o próprio ator quem pediu para sair da novela, que tem início das gravações neste próximo sábado.

Conhecido como ex-namorado de Sasha Meneghel, Bruno atualmente interpreta o modelo Matheus em Verdades Secretas 2, papel que aceitou como substituto de João Gana após o ator ser acusado de agredir a ex-namorada. Na ocasião, Bruno teve que regravar 10 capítulos que foram ‘jogados no lixo’ com João.

O ator se mostrou abalado com a sua saída da próxima novela das seis e disse “que está em um momento confuso, complicado”, e que não pode dar mais informações sobre o desligamento. Em nota, a equipe afirmou que ele precisou pausar para se recuperar um ritmo “intenso de gravações”.

Ele é agenciado por Ricardo Garcia, considerado persona non grata na Globo, e apontado como responsável pelos desentendimentos que levaram à demissão de Camila Queiroz na Globo.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do Metrópoles, o ator está vivendo uma crise pessoal e profissional, e saiu por ter ficado abalado com toda a confusão envolvendo o seu empresário e a TV Globo.

Atuando em Verdades Secretas 2, Bruno estaria muito próximo de Walcyr Carrasco e a satisfação do autor com o seu trabalho teria feito ele aumentar a importância do personagem, dando a ele várias cenas e, agora, deixando o ator mal pelo fato do seu empresário ter se envolvido no problema com a emissora.

Ainda segundo a coluna, o ator não quer arrumar problema com Walcyr Carrasco, até porque esse é o primeiro papel importante do jovem.

Bruno, então, teria sido orientado por pessoas de dentro da Globo a desfazer o contrato com a empresa, que inclui Klebber Toledo como sócio, e procurar outro agente.

Já o empresário e Klebber Toledo teriam pressionado o rapaz a seguir o contrato.

Perdido, Bruno teria pedido para deixar a nova novela para definir o seu futuro profissional, já que não tem mais condição de dar início a um novo trabalho nesse clima.