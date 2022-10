Abalada, Renata Vasconcellos chora com homenagem à Susana Naspolini no Jornal Nacional

O jornalismo perdeu, nesta terça-feira (25), uma das profissionais mais talentosas, comunicativas e queridas do público do Rio de Janeiro. Depois de uma batalha longa contra o câncer, morreu, aos 49 anos, a repórter Susana Naspolini. #JN pic.twitter.com/eIsyk2mhcZ

Renata Vasconcellos muito emocionada com a notícia do falecimento de Susana Naspolini pic.twitter.com/mADORv2ZBI

Bastante abalada, a apresentadora Renata Vasconcellos chorou com a homenagem à jornalista Susana Naspolini nesta terça-feira (25), no Jornal Nacional. Susana morreu aos 49 anos após lutar contra o câncer.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.