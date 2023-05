Fábio Porchat pede desculpas após defender piadas preconceituosas de Leo Lins

"Eu li muita coisa, recebi muitas mensagens, conversei com muita gente legal. E eu entendi muito bem as reações", disse ele, no início do vídeo. "Minha posição nunca foi defender um humor racista. Eu sempre tentei defender um humor que não causasse dor, que não machucasse."

Porchat afirmou que fez tuítes isolados sobre "um assunto complexo" e que falhou em "não tomar cuidado com as palavras".

