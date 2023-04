Fábio Porchat e Sandy vão estrelar filme baseado em ‘Evidências’, música de Chitãozinho e Xororó

O filme Evidências do Amor estreia em 2024, mas sem data de lançamento. Além de estar disponível em todos os cinemas nacionais, o longa também ficará disponível na HBO Max. O longa é da Warner Bros. Pictures, com produção da Framboesa Filmes. O roteiro e a direção são de Pedro Antônio Paes, de Tô Ryca! e Um Tio Quase Perfeito.

Porchat e Sandy viverão um par romântico, Marco Antônio e Laura, respectivamente, onde o casal se encontra em um karaokê e após cantaram a música mais apaixonada do Brasil, eles também se apaixonam. Entre encontros e desencontros, a comédia romântica mostrará como Marco Antônio lidou com o término do relacionamento que não deu certo.

