Evento beneficente marca o aniversário do cantor James Rios

O Niver Solidário terá shows do grupo Réu Confesso, da cantora, Cláudia Trindade, do grupo Samba D’Break, do cantor Nego Léo. Também estarão presentes, Luanita Rangel, Wilsinho de Cima, Léo Monteiro, DuBarranco, Jean Marios, Maria Ceiça, Xuxu Nobre e Pagode dos Mestres.

Manaus/AM - No próximo sábado, 26 de março, a partir das 13 horas, acontece o Niver Solidário em comemoração ao aniversário do cantor James Rios. O evento de samba beneficente acontecerá na Quadra Andanças de Ciganos, na Avenida Borba, 303, Cachoeirinha, Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.